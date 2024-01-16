Галкин* после скандала в Дубае и отмены выступлений в Таиланде будет оправдываться, уверен критик Бабичев

Оскандалившийся за границей Максим Галкин* после отмены своих концертов вряд ли сделает какие-то выводы для себя. Скорее, он настрочит новый материал на основе новых обстоятельств, будет даже, вероятно, высмеивать попытки властей повлиять на его творчество. Такое поведение шоумена предсказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Галкин* постарается оправдаться перед публикой, напишет новый материал, в котором резко и колко отреагирует на отмены концертов и штрафы. Ничего иного ему не остается. Промолчать в данной ситуации означает проиграть, по его мнению», - высказался эксперт сайту News.ru.

Также Бабичев предположил, почему у Галкина* не задались дела в Эмиратах, а также отменены выступления в Таиланде. Судя по всему, власти этих государств не собираются портить отношения с Россией из-за громких высказываний шоумена, которые тот позволяет себе, политизируя свое шоу.

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В Дубае, напомним, муж Пугачевой разошелся не на шутку, хотя подобные высказывания на публике в стране запрещены. Его оштрафовали на 2,4 млн рублей.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента