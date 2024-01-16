Экс-участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в московском кафе

В новогодние каникулы в одном из московских кафе произошла неожиданная ситуация. В уборной заведения девушка внезапно родила ребенка. Новоиспеченной матерью оказалась экс-участница шестого сезона шоу «Фабрика звезд» Арина Рыженкова.

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Все случилось настолько неожиданно, что даже сама Рыженкова, судя по всему, не успела ничего понять. Отойдя в туалет, оттуда она уже вышла с младенцем, которого завернула в собственную одежду. Сотрудники тут же вызвали скорую помощь, и маму с новорожденным увезли.

Как рассказала после случившегося сайту KP.RU мать Арины, у нее родился мальчик, с ним все в порядке.

«Роды просто немножко раньше начались. Совсем немножко, потому что ребенок доношенный. Все переживания я сняла», - рассказала новоявленная бабушка.

Имя отца ребенка, а также какие-либо подробности личной жизни Арины неизвестны. Девушка участвовала в вокальном проекте Первого канала совсем недолго, проект она покинула первой. В том же сезоне, к слову, состязались за победу Прохор Шаляпин, Зара, Дмитрий Колдун, Роман Архипов.