Певица Азиза назвала причину бойкота Киркорова на телевидении: «Старая гвардия озлобилась»

Филипп Киркоров уже извинился за то, что появился на вечеринке Насти Ивлеевой. Однако это не сделало скандал менее масштабным. Королю отечественной эстрады объявили бойкот на телевидении. Теперь его не показывают в эфире, как и многих других участников вечеринки. Также у него отменилось несколько концертов.

Азиза хорошо знает артиста. Она не понимает, откуда в людях, а тем более в коллегах, появилось столько злости и ненависти. Певица заявила, что ей больно смотреть на нападки в сторону Киркорова. Она считает, что такие люди ведут себя недостойно и подвергаются стадному чувству.