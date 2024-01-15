Певица Азиза назвала причину бойкота Киркорова на телевидении: «Старая гвардия озлобилась»

Азиза считает, что молодое поколение более сплоченое и дружное. Фото: Global Look Press

Азиза призналась, что ей больно наблюдать за происходящим. Певица считает, что те, кто нападает на Филиппа Киркорова, ведут себя недостойно и подвергаются стадному чувству.

Филипп Киркоров уже извинился за то, что появился на вечеринке Насти Ивлеевой. Однако это не сделало скандал менее масштабным. Королю отечественной эстрады объявили бойкот на телевидении. Теперь его не показывают в эфире, как и многих других участников вечеринки. Также у него отменилось несколько концертов. 

Азиза хорошо знает артиста. Она не понимает, откуда в людях, а тем более в коллегах, появилось столько злости и ненависти. Певица заявила, что ей больно смотреть на нападки в сторону Киркорова. Она считает, что такие люди ведут себя недостойно и подвергаются стадному чувству. 

«Идет такое бурное обмусоливание Киркорова, будто сахарную кость едят!» – подчеркнула Азиза.

По ее словам, сам певец так никогда себя не вел и старался помогать всем, кто к нему обращался. Артистка уверена, что так корить человека за ошибку нельзя. 

«Многие из нашей старой гвардии будто озлобились на весь мир. У молодежи такого нет. Я наблюдаю за ними: они дружные, сплоченные, на позитиве. Откуда у тех, с кем мы начинали, такая ненависть к своим же?» – сокрушается она, пишет «МК».

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Певица вспомнила, как многие критиковали Димаша, когда он только начинал свой путь к славе. Также ее расстраивает, что теперь и  на SHAMANа многие в отечественном шоу-бизнесе ополчились. Азиза считает, что просто людям уже не к чему придраться. 

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