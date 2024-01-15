Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны актера Юрий Соломина

Юрий Соломин умер от остановки сердца в своей квартире. 15 января состоялись похороны знаменитого актера. Сначала коллеги и друзья пришли проститься с ним в Малый театра, а потом гроб отвезли на Троекуровское кладбище, где художественного руководителя Малого театра похоронили рядом с женой.
Алла Пугачева не приехала в Москву, чтобы с ним проститься. Однако она почтила его помять. Артистка прислала венок, состоящий из белых роз, лилий и гвоздик, с белой лентой и золотой надписью «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой».
Венки на похороны Юрия Мефодьевича прислали: президент России Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ка также многие другие значимые персоны.
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Напомним, что незадолго до смерти Соломин пережил инсульт. Он находился в больнице два месяца. Рядом с ним в последние дни жизни находилась дочка Дарья. У артиста осталась внучка Александра и правнуки: Федор и Юрий.
Также добавим, что Пугачева живет на Кипре. Однако ранее она приезжала на похороны друга Валентина Юдашкина. Но певица боится летать на самолетах. Возможно, что это стало причиной, по которой она не появилась на похоронах Соломина в Москве.