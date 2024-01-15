Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны актера Юрий Соломина

Юрий Соломин умер от остановки сердца в своей квартире. 15 января состоялись похороны знаменитого актера. Сначала коллеги и друзья пришли проститься с ним в Малый театра, а потом гроб отвезли на Троекуровское кладбище, где художественного руководителя Малого театра похоронили рядом с женой.

Алла Пугачева не приехала в Москву, чтобы с ним проститься. Однако она почтила его помять. Артистка прислала венок, состоящий из белых роз, лилий и гвоздик, с белой лентой и золотой надписью «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой».