Алексей Глызин рассказал, как жена хотела с ним развестись: «Мне собрали вещички»

Алексей Глызин стал героем в передаче «Секрет на миллион». Он раскрыл свои личные тайны Лере Кудрявцевой. Певец никогда не был обделен женским вниманием. Но вот уже больше 30 лет он состоит в браке с художественной гимнасткой Санией. У них есть сын Игорь. Также от первого брака у артиста есть еще один сын Алексей.
Глызин рассказал в шоу, что однажды пережил в кризис в отношениях. Его из дома выгнала жена и подала на развод. Она сильно переживала из-за того, что он ведет лихой образ жизни.
«Это был шок. Тогда я понял серьезность ее намерений. Этот ушат ледяной воды привел меня в чувство. Мне собрали вещички и сказали: «До свидания». Меня не было дома месяца три», – вспомнил Глызин.
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По его словам, в итоге он пришел к жене и покаялся, а также поменять свое отношение к жизни. 52-летняя Сания тоже появилась в студии. Она похвасталась, что у них со временем становится только больше романтики в отношениях. К слову, с первой супругой Людмилой артист сохранил хорошие отношения. они приняли решение общаться ради общего сына.