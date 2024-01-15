Алексей Глызин рассказал, как жена хотела с ним развестись: «Мне собрали вещички»

Алексей Глызин стал героем в передаче «Секрет на миллион». Он раскрыл свои личные тайны Лере Кудрявцевой. Певец никогда не был обделен женским вниманием. Но вот уже больше 30 лет он состоит в браке с художественной гимнасткой Санией. У них есть сын Игорь. Также от первого брака у артиста есть еще один сын Алексей.

Глызин рассказал в шоу, что однажды пережил в кризис в отношениях. Его из дома выгнала жена и подала на развод. Она сильно переживала из-за того, что он ведет лихой образ жизни.