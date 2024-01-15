Кристина Орбакайте поздравила мужа с 46-летием: «Мой»

Кристина Орбакайте уже почти 19 лет состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. 15 января она не забыла поздравить его с важной датой. Певица посвятила пост своему супругу, в котором поздравила его с днем рождения.

Бизнесмену исполнилось 46 лет. Артистка поделилась его новым фото. Именинник позировал в брюках с подтяжками и белой рубашке.