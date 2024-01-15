Кристина Орбакайте поздравила мужа с 46-летием: «Мой»

Кристина Орбакайте уже почти 19 лет состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. 15 января она не забыла поздравить его с важной датой. Певица посвятила пост своему супругу, в котором поздравила его с днем рождения.
Бизнесмену исполнилось 46 лет. Артистка поделилась его новым фото. Именинник позировал в брюках с подтяжками и белой рубашке.
«С днем рождения, мой», — лаконично написала Кристина.
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Напомним, что певица с мужем любит путешествовать. Они каждый год ездят в Америку, где у них есть квартиры и дома. Там в Нью-Йорке учится дочка пары Клавдия, которой 11 лет. А в 2022 году в США переехал и сын артистки от прошлых отношений Никита Пресняков. А вот еще один сын звезды Дени Байсаров не так давно приезжал в Россию. Он с мамой провел в Москве время перед Новым годом.
Михаил Земцов сумел построить карьеру в США. Фото: соцсети Кристины Орбакайте