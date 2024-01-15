Актер Владимир Ильин смог остановить развитие болезни и вернуться к съемкам

Добавим, что Ильин старается не делать больший перерывов в карьере. Он активно пополняет свою фильмографию. Многие его знают по роли в мелодраме «Мой любимый клоун». Он снялся в более 100 проектах. Актер регулярно участвует в благотворительности.

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Со своей женой Зоей Пыльновой он живет очень скромно и не посещает светских раутов. Отметим, что в его семье раком болели многие. Его брат Александр также сейчас борется с онкологическим заболеванием. У него рак пищевода. А отец артиста Адольф Ильин умер от раковой опухоли.