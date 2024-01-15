Ксения Бородина назвала передачу Алены Жигаловой фрик-шоу: «Продолжает оскорблять и обсуждать меня»

Ксения Бородина редко рассказывает о личной жизни. Однако интерес к ней вырос после того, как она развелась. Если четыре года назад телеведущая дала интервью Алене Жигаловой, то потом она уже решила откровенном поговорить с Надеждой Стрелец.

Поклонники спросили, пойдет ли бывшая ведущая «Дома-2» снова в передачу «Алена, блин». Она дала понять, что ее отношения с Жигаловой испортились после того, как она взяла интервью у ее бывшего мужа Курбана Омарова.