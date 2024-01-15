Ксения Бородина назвала передачу Алены Жигаловой фрик-шоу: «Продолжает оскорблять и обсуждать меня»

Ксения Бородина редко рассказывает о личной жизни. Однако интерес к ней вырос после того, как она развелась. Если четыре года назад телеведущая дала интервью Алене Жигаловой, то потом она уже решила откровенном поговорить с Надеждой Стрелец.
Поклонники спросили, пойдет ли бывшая ведущая «Дома-2» снова в передачу «Алена, блин». Она дала понять, что ее отношения с Жигаловой испортились после того, как она взяла интервью у ее бывшего мужа Курбана Омарова.
По словам Ксении, она привыкла к доверительным отношениям, но если обещания, даже устные, нарушаются, то для нее этот человек становится крысой. С такими людьми телеведущая рвет все контакты.
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«Я когда-то дала интервью этому интервьюэру. И это было одно из самых просматриваемых интервью. Абсолютно бесплатно! Всем советовала. Говорила, как все легко проходит и честно. Тогда еще можно было. Потом для меня это превратилось во фрик-шоу, в котором я не участвую.
Человек продолжает оскорблять и обсуждать меня на своих каналах. Ну вы считаете, что это стиль Опры? Или Стрелец, например, вы представляете в этой роли? А Меньшову? Нет, конечно. Ну это определенный уровень. Я туда скатываться не готова», — пояснила звезда.
Ксения Бородина высказала свое отношение к стилю работы Алены Жигаловой. Фото: соцсети Ксении Бородиной