Певец Валерий Леонтьев выступил в Дубае после двухлетнего перерыва из-за болезни

Валерий Леонтьев два года не выступал на сцене. Он живет в Майами, где у него есть роскошный особняк. Певец признавался, что там может спокойно жить, так как нет большого интереса к его персоне.

Он ставил свою карьеру на паузу из-за болезни. Но на днях артист вернулся на сцену. Он отметился на закрытой вечеринке в Дубае, где исполнил свой хит «Дельтаплан». Исполнитель облачился в кожаные узкие брюки, которые подчеркнули, что певец похудел. Он даже пошатывался, но спел вживую.