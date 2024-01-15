Певец Валерий Леонтьев выступил в Дубае после двухлетнего перерыва из-за болезни

Валерий Леонтьев два года не выступал на сцене. Он живет в Майами, где у него есть роскошный особняк. Певец признавался, что там может спокойно жить, так как нет большого интереса к его персоне.
Он ставил свою карьеру на паузу из-за болезни. Но на днях артист вернулся на сцену. Он отметился на закрытой вечеринке в Дубае, где исполнил свой хит «Дельтаплан». Исполнитель облачился в кожаные узкие брюки, которые подчеркнули, что певец похудел. Он даже пошатывался, но спел вживую.
Примечательно, что Леонтьев выступал меньше часа. Журналисты узнали, что гонорар артиста за это мероприятие составил около 10 миллионов рублей. Также отмечается, что артисту скоро исполнится 75 лет, в честь чего он может вернуться на российскую сцену, пишет KP.RU.
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Напомним, что ранее Валерий Яковлевич пережил две операции. В окружении певца признаются, что у него больные колени, которые он пытается лечить. А также исполнитель борется с последствиями неудачных пластических операций.