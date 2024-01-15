Умер актер из фильма «Елки» Адылбек Атыхаев

Стало известно, что умер актер Адылбек Атыхаев. О случившемся сообщила кинокомпания Bazelevs, которой артист посвятил больше 20 лет своей жизни. Родным артиста выразили соболезнования и отметили, что он был коллегой и другом.
«Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Светлая ему память!» — сказано в сообщении.
Причина смерти артиста не раскрывается. Он не дожил до 58 лет. Известность ему принес фильм «Елки». Он сыграл дворника с Красной площади. Благодаря ему персонажу новогодняя комедия завершается хэппи-эндом. Потом Адылбек отметился в третьей и пятой частях франшизы.
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Многие поклонники отмечают, что он покорил их своей энергетикой. Они выражают слова соболезнования родным актера. Пока не известно, когда и где будет похоронен Атыхаев.