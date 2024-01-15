Певица Валерия поздравила падчерицу с 25-летием: «Мы как-то сразу нашли с тобой общий язык»

У певицы Валерии трое детей от бывшего мужа, Александра Шульгина. Также она с теплотой относится к наследникам супруга Иосифа Пригожина от прошлых отношений. 15 января артистка поздравила его младшую дочку Елизавету, которую родила Лейла Фаттахова.

Девушке исполнилось 25 лет. Певица посвятила ей целый пост в соцсети. Обычно они видятся несколько раз в год. С бывшей возлюбленной продюсера звезда также находится в хороших отношениях.