Певица Валерия поздравила падчерицу с 25-летием: «Мы как-то сразу нашли с тобой общий язык»

У певицы Валерии трое детей от бывшего мужа, Александра Шульгина. Также она с теплотой относится к наследникам супруга Иосифа Пригожина от прошлых отношений. 15 января артистка поздравила его младшую дочку Елизавету, которую родила Лейла Фаттахова.
Девушке исполнилось 25 лет. Певица посвятила ей целый пост в соцсети. Обычно они видятся несколько раз в год. С бывшей возлюбленной продюсера звезда также находится в хороших отношениях.
»Листала наши фотографии и остановилась на этой. Хоть фото относительно недавнее, но оно мне почему-то напомнило о наших путешествиях в твои школьные времена.
Мы как-то сразу нашли с тобой общий язык, нам было вместе весело, легко и комфортно. Сколько километров мы проехали-прошли вместе, твоя ручка всегда была в моей, и я пыталась согревать твои вечно прохладные тонкие длинные пальчики», — заявила Валерия.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Она также поблагодарила Лейлу за то, что та дала им возможность стать близкими людьми. Певица отметила, что у Пригожина умная и красивая дочка. Она поздравила ее и пожелала имениннице счастья.
Валерия порой видится с Елизаветой Пригожиной за границей. Фото: соцсети Валерии