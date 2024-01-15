Айза назвала все обвинения Гуфа ложью: «Выпрашиваю его для сына у телок, потом у жен!»

«Единственное, что мы сделали с Сэмом, это не бегали перед ним, как обычно! Потому что он топчет наши чувства! Нашу любовь и заботу! А деньги? Подала в суд, чтобы ударить тебя по твоему самому больному! По любимым деньгам, которые ты никогда сам не даешь. И ты прекрасно знаешь, что я детей обеспечиваю абсолютно всем! 11 лет прошло с развода, и ты даже не знаешь, сколько по-настоящему стоят дети и их жизнь!» — заявила она.

Также Анохина рассказала, что ей не так давно пришлось уговаривать Гуфа, чтобы он дал сыну и его друзьям пригласительные на свой концерт. Она хотела, чтобы наследник испытывал гордость за папу, который выступает на сцене. По словам Айзы, рэпер просто не знает сына, если считает, что она настраивает его против отца.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Вот так я настраиваю? Бегаю за ним 11 лет, выпрашиваю его для Сэма! То у телок его, потом у жен! Вечно пытаюсь урвать отца для Сэма!» — добавила звезда.

По мнению Анохиной, Гуф никогда не сможет стать хорошим папой. Она напомнила, что ее другой бывший муж, Дмитрий, уделял больше внимания Сэму, научил его играть в шахматы и кататься на доске для серфинга.