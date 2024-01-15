Бородина высказалась о том, почему запрещает Омарову знакомить их дочь с невестой: «С людьми, кто влезал в жизнь семьи, моим детям делать нечего»

По словам Ксении, со стороны легко говорить на такую тему, особенно, что если это произошло в другой семье.

«Все сильно зависит от расставания супругов, от уважения к матери ребенка, об участии в жизни ребенка. Если этого нет в должной степени, то и с людьми, кто влезал в жизнь семьи, моим детям делать нечего. Я уже сто раз объясняла, что дочь не так часто видит отца. В те редкие моменты, что она с ним, они проводят время вместе и им никто не мешает. Если бы мой ребенок жил с отцом, тогда бы она успела познакомиться с женщиной. Теона все прекрасно понимает, она очень мудрая девочка. Ей в эти моменты хочется быть с отцом», — пояснила она.

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По словам телеведущей, она порой сама настаивает, что дочки виделись с отцами. Ее старшая наследница Маруся видится с папой. Также Бородина отметила, что алименты ей платит только один из бывших мужей, а в основном всеми финансовыми вопросами она занимается сама.