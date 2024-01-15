Ивент-агентство, организовавшее скандальную вечеринку Насти Ивлеевой, объявило о самоликвидации

После вечеринки Насти Ивлеевой закрыли клуб «Мутабор» на три месяца. Это решение суда. Теперь стало известно, что ивент-агентство Departament, которое организовало мероприятие блогерши, перестанет существовать в скором времени.

Несмотря на то что оно считалось премиальным и пользовалось спросом у богачей, 12 января была запущена процедура ликвидации агентства. Отмечается, что само решение было принято еще 28 декабря, спустя неделю после нашумевшей вечеринки.