Ивент-агентство, организовавшее скандальную вечеринку Насти Ивлеевой, объявило о самоликвидации

После вечеринки Насти Ивлеевой закрыли клуб «Мутабор» на три месяца. Это решение суда. Теперь стало известно, что ивент-агентство Departament, которое организовало мероприятие блогерши, перестанет существовать в скором времени.
Несмотря на то что оно считалось премиальным и пользовалось спросом у богачей, 12 января была запущена процедура ликвидации агентства. Отмечается, что само решение было принято еще 28 декабря, спустя неделю после нашумевшей вечеринки.
Журналисты выяснили, что Departament уже несколько лет несет убытки. В 2021 году агентство вышло в минус на 10 миллионов рублей, а в 2022 году — на 325 тысяч, пишет телеграм-канал Shot.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ранее Ивлеева, которую оштрафовали на 100 тысяч за вечеринку, обвинила именно организаторов мероприятия в том, что произошел скандал. Гости блогерши теперь имеют много проблем. Лолита Милявская и Филипп Киркорова даже лишились работы.