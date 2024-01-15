Джигурда заявил, что обвинения Волочковой смешны: «Не ожидал от богини такой реакции и наезда»

Никита Джигурда много лет дружил с Анастасией Волочковой. Но теперь в Сети оказалось провокационное видео, где балерина предстает в белье, а актер целует ее в пикантное место. Это вызвало шквал критики в обществе.

Бывшая солистка Большого театра заявила, что для нее Джигурда теперь предатель. Она затаила на него обиду, так как уверена, что личные кадры выложил он. Однако сам артист поражен тем, что так произошло. По его словам, еще накануне Волочкова звала его на свой день рождения.