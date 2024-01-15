Джигурда заявил, что обвинения Волочковой смешны: «Не ожидал от богини такой реакции и наезда»

Никита Джигурда много лет дружил с Анастасией Волочковой. Но теперь в Сети оказалось провокационное видео, где балерина предстает в белье, а актер целует ее в пикантное место. Это вызвало шквал критики в обществе.
Бывшая солистка Большого театра заявила, что для нее Джигурда теперь предатель. Она затаила на него обиду, так как уверена, что личные кадры выложил он. Однако сам артист поражен тем, что так произошло. По его словам, еще накануне Волочкова звала его на свой день рождения.
«Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Ее обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Ибо не я распространил это прошлогоднее видео закрытой репетиции спектакля для взрослых», — пояснил Джигурда.
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Он также предположил, что балерина могла сама слить видео, которое было снято еще год назад на закрытой репетиции. По мнению актера, она способна на такой поступок для привлечения внимания. Никита подчеркнул, что так ранее Волочкова уже поступала, пишет «МК».
«Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда», — добавил он.