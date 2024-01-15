Ольга Орлова ответила на обвинения рэпера Vacio в раздувании скандала: «Видео со стянутым носком — не мое»

Ольга Орлова в декабре прошлого года отметилась на вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала скандальной. Гости были в откровенных нарядов, поэтому кадры с мероприятия возмутили общественников. А рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, даже был задержан.
Теперь он обвиняет Орлову в том, что разгорелся скандал. Музыкант вместе с адвокатами заявил, что именно телеведущая выложила в Сеть компрометирующие гостей вечеринки кадры. Но сама ведущая «Дома-2» не согласилась с его словами.
По словам знаменитости, ей просто оборвали телефон звонками после заявления рэпера. Она отреагировала на обсуждение ее образа.
«Спрятавшая лицо под никабом» — они явно преувеличивают мой look на этом мероприятии. Видео со стянутым носком — не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — высказалась Орлова.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Она также отметила, что тоже получила массу проблем после вечеринки. По словам телеведущей, она не лишилась работы, но теперь ее постоянно атакуют злопыхатели в соцсетях.