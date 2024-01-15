Ольга Орлова ответила на обвинения рэпера Vacio в раздувании скандала: «Видео со стянутым носком — не мое»

Ольга Орлова в декабре прошлого года отметилась на вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала скандальной. Гости были в откровенных нарядов, поэтому кадры с мероприятия возмутили общественников. А рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, даже был задержан.

Теперь он обвиняет Орлову в том, что разгорелся скандал. Музыкант вместе с адвокатами заявил, что именно телеведущая выложила в Сеть компрометирующие гостей вечеринки кадры. Но сама ведущая «Дома-2» не согласилась с его словами.