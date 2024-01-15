Ярмольник рассказал о роли царя в фильме «Летучий корабль»: «Я надеюсь, Никита Михалков не обидится»

Леонид Ярмольник стал гостем в шоу Павла Воли на ТНТ. Они обсудили яркие моменты из жизни актера. Артист рассказал, что снялся в новом сказочном фильме «Летучий корабль». По сюжету царь намерен выдать свою дочь Забаву замуж за царевича Поля, но она влюбляется с простого матроса Ивана.
И Леониду Исааковичу доверили роль царя. Ведущий отметил, что артисту доверили роль монарха, и это его радует, так как чаще всего такие роли достаются Никите Михалкову.
«Михалков сыграл царя, про которого мы мало что точно знаем. А я сыграл царя, которого я знаю абсолютно. Я надеюсь, что Никита Сергеевич Михалков не обидится и поймет, о чем я говорю. Это сказочный царь, а на самом деле, если честно, я играю себя, ведь жизнь — это сказка», — высказался Ярмольник.
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На этот раз актер доволен своей ролью. Он признался, что легко вжился в образ, так как сам воспитал дочку Александру, которую ему подарила супруга Оксана. Воля также отметил, что Ярмольник очень был на Роберта Де Ниро в молодости. А актер рассказал, что знаком с ним и даже ужинал с американской звездой в компании Олега Янковского и Александра Абдулова.