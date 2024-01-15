Ярмольник рассказал о роли царя в фильме «Летучий корабль»: «Я надеюсь, Никита Михалков не обидится»

Леонид Ярмольник стал гостем в шоу Павла Воли на ТНТ. Они обсудили яркие моменты из жизни актера. Артист рассказал, что снялся в новом сказочном фильме «Летучий корабль». По сюжету царь намерен выдать свою дочь Забаву замуж за царевича Поля, но она влюбляется с простого матроса Ивана.

И Леониду Исааковичу доверили роль царя. Ведущий отметил, что артисту доверили роль монарха, и это его радует, так как чаще всего такие роли достаются Никите Михалкову.