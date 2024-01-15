Василий Бочкарев на прощании с Юрием Соломиным выразил переживание за судьбу Малого театра

15 января в Москве состоялись похороны Юрия Соломина. Церемония прощания с известным актером прошла в Малом театре, где он служил много лет и был худруком. Многие коллеги и друзья пришли проститься с артистом. С речью выступил и народный артист Василий Бочкарев.

Он хорошо знал Соломина, так как учился у него в в Щепкинском училище. Актер рассказал, что он был очень добрым и внимательным, а все девушки на курсе сразу влюбились в Юрия Мефодьевича. Однако теперь Бочкарев переживает за судьбу театра.