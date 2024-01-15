Василий Бочкарев на прощании с Юрием Соломиным выразил переживание за судьбу Малого театра

15 января в Москве состоялись похороны Юрия Соломина. Церемония прощания с известным актером прошла в Малом театре, где он служил много лет и был худруком. Многие коллеги и друзья пришли проститься с артистом. С речью выступил и народный артист Василий Бочкарев.
Он хорошо знал Соломина, так как учился у него в в Щепкинском училище. Актер рассказал, что он был очень добрым и внимательным, а все девушки на курсе сразу влюбились в Юрия Мефодьевича. Однако теперь Бочкарев переживает за судьбу театра.
«Он подробно интересовался всем, что происходит и в театре, и дома... Конечно, нас сегодня волнует, кто теперь возглавит этот таинственный театр? Есть традиция, что Малым театром руководит человек, который знает наш театр досконально», – поделился он, пишет KP.RU.
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Также среди тех, кто был на прощании с артистом, отметились: Геннадий Зюганов, посол Японии в РФ Муто Акира, министр культуры России Ольга Любимова и председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Похоронен Соломин на Троекуровском кладбище рядом с могилой жены Ольги.