Шоу Волочковой потребовали закрыть после скандального видео с Джигурдой

Общественные деятели возмутились слитым в Интернет видео, где выпившие Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда развлекаются и непристойно себя ведут.

Участники движения «Ветераны России» потребовали запретить все шоу балерины, включая проект «Одержимость», в который артистка вложила десятки миллионов рублей.

Общественники утверждают, что Анастасия подает плохой пример молодежи и детям.

Сама же Волочкова заявила, что гуляла у себя дома и не ожидала такого предательства от Джигурды. Балерина написала, что не простит его за такую подставу, назвав днищем.

Сейчас балерина отдыхает на Мальдивских островах. В Москве идут репетиции ее шоу, которое должно состояться в последних числах январе в столице.

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