В Москве началось прощание с Юрием Соломиным

В понедельник, 15 января, в Москве, в Малом театре началось прощание с народным артистом СССР Юрием Мефодьевичем Соломиным. Попрощаться с любимым артистом пришло много поклонников, в том числе знаменитости.

В зале зачитывают телеграммы от Владимира Путина, Владимира Мединского, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и министра обороны Сергея Шойгу.

В театре заметили Сергея Гармаша, Елену Антонову, Станислава Любшина и других.

У здания театра патрулируют много сотрудников полиции и охраны. Это делается в целях безопасности.

Напомним, в ноябре Соломина парализовало. Врачи поставили ему диагноз: инсульт. Далее пошли осложнения, которые медики уже не смогли остановить.

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