В Таиланде отменили концерты Максима Галкина

Власти Таиланда отменили концерты признанного в России иноагентом Максима Галкина*. На данный момент продажу билетов закрыли. А тем, кто спел купить их, деньги вернут.

Мероприятия должны были состояться 24 и 26 января. Билеты продавали за 8,5–16 тысяч рублей.

Официально причину отмены пока не назвали. Но предварительно — резкая реакция властей на политические высказывания юмориста.

В ОАЭ Галкина* уже оштрафовали за негативный политический контент. Артист разъезжает по разным странам мира и рассказывает, что русские плохие, а украинцы хорошие.

Максим Галкин*, напомним, один из первых сбежал из России на фоне сложной мировой ситуации. И из заграницы артист льет грязь на бывшую родину.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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