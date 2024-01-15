Волочкова разорвала отношения с Джигурдой: «Ты меня подставил, поступил как днище»

Отдыхающая на Мальдивских островах Анастасия Волочкова заявила, что ее подставил уже бывший друг Никита Джигурда. Актер выложил в Сеть, как они, выпившие, танцуют у нее дома. На кадрах также видны интимные подробности.

«Ты поступил как днище и проститутка. Ты меня подставил. Я не смогу тебе это простить», — написала балерина в соцсетях.

Волочкова также подчеркнула, что общалась с женой Джигурды Мариной Анисиной. Спортсменка уверяла, что они не имеют никакого отношения к сливу, но Анастасия им не поверила.

«Это проблема человека, у которого нет совести. Я вчера очень сильно расстроилась, конечно, я плакала», — добавила Волочкова.

20 января Анастасия отметит день рождения. Ей исполнится 48 лет.

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