Гуф заявил, что сестра и бывшие жены хотят забрать все его деньги

Скандальный рэпер Гуф, он же Алексей Долматов, заявил, что его бывшие жены вместе с родной сестрой хотят забрать у него все деньги.

«Первая ни с того ни с сего решила подать на меня в суд спустя 11 лет после развода. Не просто на алименты, вообще хочет очень много», — заявил он в соцсетях.

По словам музыканта, Айза настраивает против него и сына Сэма. Якобы ему стало тяжело общаться с мальчиком.

Гуф также высказался и против второй жены, Юлии Королевой. Девушка, по его словам, заблокировала его везде и не дает общаться с дочкой.

«Она чистит все плохие комментарии, лишь бы все писали, какая она хорошая», — отметил Гуф.

При этом жены и родственники утверждают, что у музыканта большие проблемы с вредными привычками. Ему надо лечиться, а он проблему не осознает.

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