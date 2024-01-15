Рэпер Vacío обвинил в скандале вокруг «голой вечеринки» Ольгу Орлову

Рэпер Vacío заявил, что бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова намеренно сняла на телефон гостей на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой и выложила в Интернет.

«Орлова спрятала лицо под никабом, выискивала шок-контент в «Мутаборе». Сама же она обошла неприятные для гостей последствия, не засветившись нигде», — утверждает парень.

Адвокат Vacío при этом подчеркнул, что музыкант сам лично ничего не снимал и не сливал в Сеть.

«Телефон рэпера действительно проверяли на предмет запрещенки, но ничего компрометирующего там не нашли», — подытожил юрист.

Напомним, Орлову в сливе компромата обвинили и другие гости вечеринки. Ксения Собчак, например, написала, что на мероприятие пришли и сомнительные персоны, которые хвастались в Интернете, что попали туда. Но при этом подставили других людей.

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