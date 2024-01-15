Александр Буйнов признался в любви к Алле Пугачевой

Известный певец Александр Буйнов признался, что всю жизнь был влюблен в уехавшую из России Алла Пугачеву. Артист заявил, что при этом у него никогда не было шансов, так как вокруг Примадонны крутилось много мужчин.

«Как же можно в нее не влюбиться? Но я сразу четко понимал, что как мужчине мне с Примадонной, увы, ничего не светит, ведь, сколько ее ни знал, она всегда была несвободна», — рассказал он.

Буйнов также подчеркнул, что и в свои годы Алла Борисовна выглядит потрясающе. Она дает жару своим сверстницам.

Алла Пугачева сейчас живет на Кипре вместе с семьей. Поговаривают, что Примадонна может переехать в Лондон, так как в Европе ей не подходит климат для жизни. В Россию она возвращаться не планирует.

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