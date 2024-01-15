Влад Топалов в шоу «Выжить в Самарканде» с трудом побрил барана: «Не люблю животных»

На ТНТ стартовал второй сезон игры на выживание звезд и простых россиян, в этот раз их привезли в Самарканд. По традиции, соревнуются две команды по шесть человек, борьба разворачивается не только за комфортные условия проживания в пятизвездочном отеле, но и за главный приз – 10 млн рублей.

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Среди звездных участников – певец Влад Топалов. И уже в первом испытании он проявил стойкость и смог перебороть свою брезгливость, когда звездам пришлось брить баранов. Изначально Топалов даже боялся подойти к животным и прикоснуться к ним.

«Я очень брезгливый. Очень для меня противно. Я не люблю животных, я люблю смотреть на них издалека. Они воняют. Я подумал, что я не буду участвовать», - признался артист.

Но помощь Топалова очень нужна была команде звезд, ведь именно им пришлось ночевать в горах. Испытание с баранами принесло бы им в награду теплые одеяла. Экс-солист группы Smash! смог перебороть свою брезгливость и все-таки остриг животное.

«Наверное, это первый и последний раз жизни, когда я стригу барана», - констатировал позднее Топалов.

Команда выиграла восемь одеял и вторую ночь в горах спала уже в тепле. В это время народные участники наслаждались комфортом и роскошью в президентском люксе.

Для Топалова, к слову, это второе экстремальное шоу за полгода. Осенью он участвовал в проекте «Звезды в Африке», но вылетел вторым, не победив в испытании.