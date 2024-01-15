Могила Инны Чуриковой спустя год после смерти выглядит запущенной

Ровно год прошел после смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой – ее не стало 14 января 2023 года. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, в августе рядом появилась могила ее супруга Глеба Панфилова, ненамного пережившего свою жену.

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Однако, к годовщине никто не позаботился о могиле Чуриковой, она выглядит неухоженной. «Пятый канал» показал кадры с кладбища, и место упокоения звезды советского и российского кино и театра оказалось завалено снегом.

Может, можно было бы сослаться на зиму и снегопад, если бы не заботливо прибранная рядом могила Владимира Меньшова. Сухой букет торчащих из сугроба цветов у креста Инны Михайловны и потонувший в снегу портрет производят впечатление, будто никто здесь уже давно не был. Да и памятник Чуриковой до сих пор не установили.