Максима Галкина* крупно оштрафовали после концерта в Дубае

Телеведущий максим Галкин* после побега из России колесит по миру в попытках заработать. Его доходы серьезно упали, обеспечить тот же уровень жизни своей жене Алле Пугачевой он уже не в силах. Поэтому буквально не вылезает из командировок по разным частям света.

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Побывал с концертами Галкин* и в Дубае. Однако, здесь он не заработал, а потерял. Дело в том, что комик позволил себе нарушить местные законы прямо на сцене.

В Арабских Эмиратах запрещены любые политические высказывания и критика в адрес каких бы то ни было стран. Но Галкин* продолжил поливать грязью Россию даже в Дубае. И поплатился за это. Его крупно оштрафовали – пятый муж Пугачевой стал беднее на 2,4 млн рублей, с него взыскали 100 тысяч дирхам.

Стоит признать, что с шоуменом еще мягко поступили. Поскольку ему легко могли бы навсегда запретить въезд в Эмираты.

Кстати, ранее концерты были запрещены у другого иноагента – рэпера Моргенштерна**. Он также позволил себе нарушить местные законы. По незнанию, которое, как известно, не освобождает от ответственности.

По материалам Telegram-канала Mash

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

** Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента