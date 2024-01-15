Разин считает, что Кудрявцева довела мужа до пьянства: «Молодец, что ушел!»

Продюсер Андрей Разин высказался про развод Леры Кудрявцевой с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. Телезвезда намекнула, что причиной распада ее брака стал алкоголь, и Разин поспешил сделать вывод, что именно она и довела супруга до стопки. К тому же, решение расстаться, по мнению скандального деятеля, принял Макаров, а не Кудрявцева.

«С такой не то что запьешь, молодец, что ушел!» - написал Разин в Сети.

Разин давно точит зуб на Кудрявцеву, поэтому пристально следит за ее жизнью и в открытую радуется ее неудачам. Продюсер и блондинка даже судились, поскольку Кудрявцевой надоели постоянные оскорбления от Разина.

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Добавим, что Кудрявцева и Макаров расстались спустя почти 11 лет брака. У низ подрастает дочка Маша, которую телеведущая родила в 46 лет.