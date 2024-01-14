Певец Юлиан о пережившей смерть мужа Александре Пахмутовой: «Бывают пессимистические моменты, но музыка спасает ее»

Певец Юлиан, который исполнял песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, рассказал, как сегодня себя чувствует потерявшая любимого мужа и друга Александра Николаевна.

По словам Юлиана, он регулярно звонил Пахмутовой и интересуется ее делами и здоровьем. Александра Николаевна часто музицирует, вспоминает о муже, смотрит фотографии и видео, запечатлевшие счастливые моменты жизни.

На днях во время телефонного разговора Юлиан услышал грустные нотки в голосе Александры Пахмутовой.

«Она говорит: «Я не знаю, сколько мне еще осталось». Бывают пессимистические моменты, но музыка спасает ее», - поделился певец Юлиан.

Напомним, известный поэт Николай Добронравов, муж Александры Пахмутовой, умер в сентябре 2023 года. Ему было 94 года. В браке Добронравов и Пахмутова прожили 67 лет.

По материалам MK.RU

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