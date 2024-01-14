«Холоп-2» собрал в прокате больше трех миллиардов рублей, став успешнее первой части

Фильм «Холоп-2» обошел всех своих конкурентов, стартовавших в прокате перед новогодними каникулами. Картина стала самой кассовой по итогам первых двух недель наступившего года.

И более того, «Холоп-2» обошел по сборам на данный момент даже своего предшественника, - фильм «Холоп». По данным системы ЕАИС, к вечеру этого воскресенья, 14 января, на счету «Холопа-2» значилась круглая сумма в 3 111 209 531 рубль.

Стоит отметить, что первый «Холоп» в 2020-м к сборам в три миллиарда шел целый месяц. Но справедливости ради нужно сказать, что тогда и билеты в кинотеатры стояли дешевле, чем сейчас.

Напомним, в России такие суммы удалось собрать лишь трем картинам за новейшую историю проката. Это - хит каникул прошлого года «Чебурашка» (итоговые сборы в России составили 6 792 858 844 рубля), первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны в 2009-м году фильм собрал 3 516 796 661 рубль и, собственно, первый «Холоп», премьера которого состоялась перед пандемией и принесла 3 073 864 075 рублей.

По материалам kp.ruПодписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».