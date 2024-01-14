Лариса Гузеева о своей внешности: «Скрывать мне нечего, вот она я, такая-сякая»

Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой в этом году исполнится 65 лет. Много лет она считалась признанной красавицей. Но годы берут свое, внешность меняется, а поклонники готовы с лупой разглядывать лицо знаменитости, считая, что оно и с возрастом должно оставаться идеальным.

Лариса Гузеева размещает фотографии в Сети достаточно регулярно, заботясь о том, чтобы на этих снимках выглядеть юной, свежей и красивой. За что ей достается от хейтеров, считающих, что актриса в жизни не так хороша, как в своем микроблоге.

В ответ на нападки Лариса Гузеева выложила кадр, где выглядит максимально естественно, и объяснила, почему на некоторых снимках она лучше, чем в жизни.