Лайма Вайкуле нашла нужным сообщить, что уезжает на гастроли в США

Известная певица Лайма Вайкуле вышла на связь с фанатами в микроблоге, чтобы напомнить тем еще раз о своих выступлениях, которые состоятся за океаном. Лайма Вайкуле даст концерты в крупных городах США и одном городе Канады - Торонто.

Гастроли продлятся три недели. Домой, в Латвию, Лайма Вайкуле вернется только в середине февраля.

«Хочу всех поздравить с Новым годом и еще раз напомнить, что в январе, 26, я приезжаю в Америку и выступаю в городе Сан-Франциско», - рассказала Лайма Вайкуле.

Концерты Лаймы Вайкуле будут проходить с периодичностью - один в два дня. Это довольно большая нагрузка для знаменитости, которой 31 марта исполнится 70 лет, и которая, к тому же, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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