Лолита Милявская: «Я с 16 лет живу в России, тут же получила пенсию, уезжать никуда не собираюсь»

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская записала новое видеообращение в Сети. Звезда вышла на связь из дома, рассказав, что в данный момент занимается глажкой белья.

Лолита Милявская сообщила, что некие граждане прислали ей видео, на котором запечатлено, как на Лолиту раскладывают карты таро. Гадалка поведала о дальнейшей судьбе 60-летней знаменитости и сообщила, что той уготовано удачное замужество.

Лолита дала ответ в своей манере, заявив, что замуж не собирается, ну разве что очень удачно сходить не откажется. На видео гадалка рассуждает и о том, что Милявская со временем вернется в места, где родилась.

«Я с 16 лет живу в России, тут же получила пенсию, валить никуда не собиралась. Но неймется. Обязательно нужно вот это пообсасывать. Обсасывайте дальше. Ну, а я жду удачного замужества. Если будет кандидат, я вам заплачу. Было сказано, что за это гадание нужно заплатить 75 евро», - поделилась Лолита Милявская.

Напомним, в конце декабря Лолита Милявская приняла участие в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, за что лишилась эфиров на ТВ и концертов - по всей стране.

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