Дочь Иосифа Пригожина Даная рассказала, что ее отец не общается с внуком: «У него своя жизнь»

Дочь известного продюсера Иосифа Пригожина Даная Пригожина сообщила, что у нее непростые отношения со звездным отцом. Молодая женщина растит сына Даниэля. Мальчику уже год и пять месяцев.

По словам Данаи Пригожиной, ее сын растет очень смышленым и развитым ребенком. К сожалению, внук не видится со своим дедом Иосифом Пригожиным. На вопрос журналистов о том, общается ли известный продюсер с сыном своей дочери, Даная ответила отрицательно.

«Если честно, не хочу говорить про это. У него своя жизнь», - поделилась Даная Пригожина.

Кстати, не так давно Даная Пригожина перенесла операцию, в результате которой хочет стать стройнее. Вмешательство обошлось ей в миллион рублей. Даная сообщила, что работала и сама накопила деньги на дорогостоящую процедуру. По словам Данаи Пригожиной, ее именитый отец ничего об этом не знает.

По материалам kp.ru

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