Умер 38-летний актер и каскадер Александр Захаренков

Умер каскадер и актер Александр Захаренков. Ему было всего 38 лет. Александр Захаренков скончался в минувшую пятницу, 12 января. Но общественности о его уходе родные решили сообщить только пару дней спустя, в это воскресенье, 14 января.

Причину скоропостижной смерти Александра Захаренкова поклонникам к этому моменту не озвучили.

В кино Александр Захаренков дебютировал во второй половине нулевых годов. За относительно небольшой промежуток времени Александр Захаренков успел поработать в 23-х проектах. С участием Александра Захаренкова, как каскадера и актера эпизодических сцен, были сняты такие ленты, как «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец», «Балканский рубеж». Одна из последних работ Захаренкова - это совместный российско-китайский экшн «Тайна печати дракона». В картине снимались культовые личности - Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.

Напомним, ранее стало известно о смерти после ДТП поэта Льва Рубинштейна. Его не стало 14 января.

А накануне, 13 января, скончался актер, кинокритик, продюсер и сценарист Петр Черняев.

По материалам kino-teatr.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».