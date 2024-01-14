Ефременкова о сумме, которую Мондезир дал за год на близнецов: «Я без претензий. Это выбор человека»

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова несколько месяцев назад разорвала отношения с отцом своих сыновей-близнецов Мондезиром. Молодая мама осталась одна с грудными малышами на руках.

Юлия Ефременкова сейчас живет в своем родном городе Туапсе вместе с новым возлюбленным. В Сети Юлию обвиняют в том, что она не дает видеться Мондезиру с сыновьями. Ефременкова объяснила, что это не так. Никто не запрещает отцу приезжать и общаться с мальчиками. Тот сам этого не делает. Самоустранился Мондезир и от финансовых обязательств. Он считает, что Юлия Ефременкова и сама прекрасно со всем справляется.

В микроблоге Юлия Ефременкова озвучила, сколько денег на сыновей за всю их жизнь дал Мондезир.

«10.000₽ за год и три месяца на двух детей! Я понимаю, что кальяны, ипотека, клубы — они гораздо важнее того, что твои дети кушают или, например, курса массажа или операции, которая недавно была у Кристиана, и я без претензий, это выбор человека!» - заявила Юлия Ефременкова.

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