Сергей Маковецкий о фанатке: «Однажды она попросила проводить ее до метро. Там стала показывать мне фото»

65-летний артист Сергей Маковецкий вспомнил, как его преследовала очень активная поклонница. Девушка дарила актеру огромные букеты цветов и даже предлагала отдохнуть вместе где-нибудь за границей.

Сергей Маковецкий на все попытки фанатки остаться с ним наедине отвечал отказом.

«Однажды она попросила проводить ее до метро. Там стала показывать мне фото — домик в Италии, домик еще где-то… Только вы, только я… Молоденькая девушка. Если бы я был хамом, мог бы воспользоваться наивной молодостью», - поделился Сергей Маковецкий в эфире программы «Однажды» на НТВ.

На следующий после этого разговора спектакль девушка вновь явилась с огромным букетом цветов, но преподнесла его не Маковецкому, а его коллеге по сцене.

Напомним, актер Сергей Маковецкий уже более тридцати лет счастлив в браке с женой Еленой, которая старше него на восемнадцать лет. Сейчас супруге знаменитости 83 года.

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