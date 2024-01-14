Мать Саши Гобозова встала на защиту его жены перед подписчиками: «Вы залезли по ошибке не туда»

Жена бывшего участника «Дома-2» Александра Гобозова, юрист Светлана Князева вышла на связь с подписчиками. В микроблоге она рассказала о последних новостях из жизни семьи. Призналась, что кормит грудью новорожденную дочку, появившуюся на свет в конце декабря.

Одна из подписчиц Светланы Князевой оставила под ее монологом оскорбительный комментарий, заподозрив молодую маму в том, что та пьяна.

Это увидела мама Саши Гобозова, свекровь Светланы Ольга Васильевна. Пожилая женщина тут же поставила на место пользовательницу Сети, давая понять, что любит и уважает свою невестку.

«Вы неровня Светлане. Вы своим комментарием показали, что вы залезли по ошибке не туда, где вас совсем не ждали. Желаю вам добра и учиться мудрости ответов у Светланы», - высказалась Ольга Васильевна.

Напомним, Ольга Васильевна Гобозова стала известна после участия в проекте «Дом-2». Она приходила на телестройку, когда ее сын Саша Гобозов строил отношения, а затем и женился на Алиане Устиненко. Ольга Васильевна скандалила с молодой невесткой. А нынешнюю сноху она, судя по всему, чтит и любит.

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