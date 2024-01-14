Волочкова вышла на связь с Мальдив и пригласила всех на свое шоу: «С цветами приходите»

Балерина Анастасия Волочкова в первые дни января улетела на Мальдивы. Она обожает экзотические острова, и по ее словам, ездит туда так же часто, как некоторые люди на дачу.

Анастасия Волочкова изрядно пополняет свой микроблог фото и видео с отдыха, так что все поклонники балерины в курсе, как именно она проводит время на Мальдивах.

Вернется Анастасия Волочкова с каникул в Москву к своему дню рождения. Двадцатого января диве исполнится 48 лет. Волочкова в микроблоге напомнила фанатам о себе, пригласив их на шоу, с которым выступит после приезда в Россию.

Анастасия Волочкова уточнила, что приходить с пустыми руками на ее концерт не следует.