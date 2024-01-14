Глызин об обиде на Кудрявцеву после шоу «Суперстар!»: «Меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой»

Певец Алексей Глызин, ставший победителем последнего сезона шоу телеканала НТВ «Суперстар!», сделал признание. Оказывается, критика в его адрес, прозвучавшая от члена жюри программы Леры Кудрявцевой, очень сильно задела Алексея Глызина.
В том выпуске он исполнял песню Hit the Road Jack. Номер был признан неудачным, Алексей Глызин получил низкий балл за выступление и услышал в свой адрес много критики. Особенно, по его словам, лютовала Лера Кудрявцева.
«У меня обида есть на Леру Кудрявцеву. В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал — все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», - поделился Алексей Глызин.
Алексей Глызин. Фото: Global Look Press
Интересно, что Алексей Глызин пожаловался на Леру Кудрявцеву самой Лере Кудрявцевой. Его признание прозвучало в эфире программы НТВ «Секрет на миллион», которую та ведет.
Лера Кудрявцева, конечно же, тут же парировала. Она объяснила Глызину, что тот хороший вокалист, но никудышний, по ее мнению актер. Ему нужно просто выйти на сцену и петь. И больше ничего не придумывать.