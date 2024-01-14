Глызин об обиде на Кудрявцеву после шоу «Суперстар!»: «Меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой»

Интересно, что Алексей Глызин пожаловался на Леру Кудрявцеву самой Лере Кудрявцевой. Его признание прозвучало в эфире программы НТВ «Секрет на миллион», которую та ведет.

Лера Кудрявцева, конечно же, тут же парировала. Она объяснила Глызину, что тот хороший вокалист, но никудышний, по ее мнению актер. Ему нужно просто выйти на сцену и петь. И больше ничего не придумывать.

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