Илья Резник об отказе Лаймы Вайкуле поздравить с днем рождения Раймонда Паулса: «Пусть это останется на ее совести»

20 января свой день рождения отмечал один из самых известных композиторов современности, написавший хиты для певиц Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и других, Раймонд Паулс.

Маэстро исполнилось 88 лет. В этот день он принимал поздравления от своих близких и бывших коллег по творчеству. Кто-то поздравил Паулса лично, кто-то, как поэт Илья Резник, позвонил. В стороне от этого события осталась певица Лайма Вайкуле, которая, кстати, живет недалеко от Раймонда Паулса. Вокалистка не сделала даже звонка, хотя могла бы приехать.

Поэт Илья Резник резко отрицательно высказался об этом поступке Лаймы Вайкуле, ведь Раймонд Паулс фактически сделал ее звездой. Певица стала знаменитостью, исполняя написанные им для нее песни.