Племянница Галкина* назвала семью Пугачевой классной: «Учат жить в любви и быть добрыми»

Максим Галкин* иногда вдится со своим старшим братом Дмитрием и его семьей. Минувшей осенью он был на празднике у племянницы Алины, которая решила на Кипре отметить день рождения.
Алла Пугачева тоже отметилась на вечеринке. Оказалось, что Алина хочет пойти по ее стопам. В интервью она рассказала, что уже записала песню с лейблом и хочет дальше петь жля людей. При этом родственница юмориста подчеркнула, что у нее нет такого большого таланта, как у Примадонны.
Не все в семье поддерживают ее стремление стать артисткой. По словам девушки, она сама ищет лазейки, чтобы развивать вокал. При этом о родных она отзывается очень тепло.
«Мы классная семейка, считаю. Мои мама и папа, как и Макс с Аллой, очень крутые родители. Нас, детей, учат жить в любви и быть добрыми», – заявила Алина в беседе с TheVoice.
А пока племянница Галкина* учится в МГИМО. Она изучает пиар и журналистику. Однако Алина пока не знает, как сложится ее судьба и какую карьеру она построит.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алина Галкина заверила, что медийность не является ее мечтой. Фото: соцсети Алины Галкиной