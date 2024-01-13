Племянница Галкина* назвала семью Пугачевой классной: «Учат жить в любви и быть добрыми»

Максим Галкин* и Алла Пугачева виделись с родственниками на Кипре. Фото: соцсети Максима Галкина*

Алина Галкина призналась, что в семье не все поддерживают ее стремление стать артисткой.

Максим Галкин* иногда вдится со своим старшим братом Дмитрием и его семьей. Минувшей осенью он был на празднике у племянницы Алины, которая решила на Кипре отметить день рождения. 

Алла Пугачева тоже отметилась на вечеринке. Оказалось, что Алина хочет пойти по ее стопам. В интервью она рассказала, что уже записала песню с лейблом и хочет дальше петь жля людей. При этом родственница юмориста подчеркнула, что у нее нет такого большого таланта, как у Примадонны. 

Не все в семье поддерживают ее стремление стать артисткой. По словам девушки, она сама ищет лазейки, чтобы развивать вокал.  При этом о родных она отзывается очень тепло. 

«Мы классная семейка, считаю. Мои мама и папа, как и Макс с Аллой, очень крутые родители. Нас, детей, учат жить в любви и быть добрыми», – заявила Алина в беседе с TheVoice. 

А пока племянница Галкина* учится в МГИМО. Она изучает пиар и журналистику. Однако Алина пока не знает, как сложится ее судьба и  какую карьеру она построит. 

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Алина Галкина заверила, что медийность не является ее мечтой. Фото: соцсети Алины Галкиной

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