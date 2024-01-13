Племянница Галкина* назвала семью Пугачевой классной: «Учат жить в любви и быть добрыми»

Максим Галкин* иногда вдится со своим старшим братом Дмитрием и его семьей. Минувшей осенью он был на празднике у племянницы Алины, которая решила на Кипре отметить день рождения.

Алла Пугачева тоже отметилась на вечеринке. Оказалось, что Алина хочет пойти по ее стопам. В интервью она рассказала, что уже записала песню с лейблом и хочет дальше петь жля людей. При этом родственница юмориста подчеркнула, что у нее нет такого большого таланта, как у Примадонны.