Племянница Максима Галкина* призналась, что хочет петь: «Я не вторая Алла Пугачева»

У Максима Галкина* есть родственники. Его брат Дмитрий живет на Кипре. Не так давно юморист именно туда переехал с Аллой Пугачевой и детьми: Лизой и Гарри. И он поддерживает общение со своей племянницей Алиной, у которой осенью был на вечеринке в честь дня рождения.

Как оказалось, его родственница учится в МГИМО, где изучает журналистику и пиар, но хочет стать певицей. Она рассказала в интервью, что уже записала первый трек с лейблом Legacy Music. Алина заверила, что не обладает огромным талантом, но это ее не останавливает.