Племянница Максима Галкина* призналась, что хочет петь: «Я не вторая Алла Пугачева»

У Максима Галкина* есть родственники. Его брат Дмитрий живет на Кипре. Не так давно юморист именно туда переехал с Аллой Пугачевой и детьми: Лизой и Гарри. И он поддерживает общение со своей племянницей Алиной, у которой осенью был на вечеринке в честь дня рождения.
Как оказалось, его родственница учится в МГИМО, где изучает журналистику и пиар, но хочет стать певицей. Она рассказала в интервью, что уже записала первый трек с лейблом Legacy Music. Алина заверила, что не обладает огромным талантом, но это ее не останавливает.
«Да, я хочу делиться своими взглядами на мир, хочу петь о том, что меня беспокоит, или просто петь, чтобы люди кайфовали. Я не вторая Алла Пугачева. Я не так талантлива, как она. Прекрасно это понимаю. Но если хочется пробовать что-то новое, то почему бы нет? Живем один раз, как говорится», – высказалась племянница звезды.
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Она также рассказала, что уже демонстрировала свои песни Пугачевой и Галкину*, но не знает, как они восприняли ее работы. Однако Алина уверена, что близкие ее поддержат, так как у них в семье принято заниматься тем, что по душе. По словам девушки, она виделась со знаменитыми родственниками не так давно на Кипре. По словам Алины, она хорошо к ним относится, пишет TheVoice.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.