Актер Козловский вместе с Хаматовой и Раппопорт выступит на благотворительном вечере в Лондоне

Данила Козловский неожиданно объединился с уехавшими коллегами. Фото: Global Look Press

Чулпан Хаматовой заявила, что попытается помочь больным детям. Вместе с ней на сцену выйдут Данила Козловский и Ксения Раппопорт. Они будут собирать средства для благотворительного фонда.

Данила Козловский с мая 2023 года ушел в отпуск. Он сообщил, что берет творческую паузу на два года. И теперь актер много  путешествует. Сначала он был в Турции, а потом решил зарабатывать в европе. У артиста появился авторский спектакль-концерт, с которым он намерен гастролировать. 

А 13 января стало известно, что он приедет в Лондон. Звезда фильма «Чернобыль» примет участие в благотворительном вечере с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт

Отметим, что такому поступку Козловского удивилась Яна Поплавская. Напомним, что Хаматова в 2022 году уехала из России в Латвию. Однако она занимается своим благотворительным фондом «Подари жизнь», в рамках которого помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Артистка напомнила, что еще нет таблетки от рака. 

«Все те, кто любит театр, музыку, все те, кому не все равно, все те, кто не теряет надежду и веру чуть-чуть изменить этот мир к лучшему и немножко сбалансировать добро и зло, — приходите к нам на литературно-музыкальную встречу, концерт, спектакль. Мы, три артиста, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и я будем читать прозу Саши Черного "Несерьезные рассказы"», — поведала Чулпан.

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Мероприятие пройдет в Лондоне 15 января. По словам Хаматовой, средства будут направлены детям, которые больны. Поплавская в свою очередь напомнила, что Козловский ранее был подвергнут критике, а спектакли с ним отменили в родной стране. 

«Позже он записал видео, где заявил, что будет с Россией в это сложное время, но это ему не помогло вернуться на российскую сцену», — заявила актриса в соцсети..

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