Актер Козловский вместе с Хаматовой и Раппопорт выступит на благотворительном вечере в Лондоне

Отметим, что такому поступку Козловского удивилась Яна Поплавская. Напомним, что Хаматова в 2022 году уехала из России в Латвию. Однако она занимается своим благотворительным фондом «Подари жизнь», в рамках которого помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Артистка напомнила, что еще нет таблетки от рака.

«Все те, кто любит театр, музыку, все те, кому не все равно, все те, кто не теряет надежду и веру чуть-чуть изменить этот мир к лучшему и немножко сбалансировать добро и зло, — приходите к нам на литературно-музыкальную встречу, концерт, спектакль. Мы, три артиста, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и я будем читать прозу Саши Черного "Несерьезные рассказы"», — поведала Чулпан.

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Мероприятие пройдет в Лондоне 15 января. По словам Хаматовой, средства будут направлены детям, которые больны. Поплавская в свою очередь напомнила, что Козловский ранее был подвергнут критике, а спектакли с ним отменили в родной стране.