Ланской обвинил Малахова в травле после смерти Началовой: «Вся моя семья была в это вовлечена»

Дмитрий Ланской и Юлия Началова состояли в браке три года. Фото: Global Look Press

Музыкант Дмитрий Ланской рассказал, как смерть Юлии Началовой изменила его жизнь.

Дмитрий Ланской дал интервью впервые за долгое время. Обычно музыкант предпочитает избегать светского общества. На этот раз он вспомнил про свои отношения с Юлией Началовой. Их считали одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Однако их брак продлился только три года. 

А в 2019 году певица умерла. После этого в обществе обсуждали слухи, что бывший муж о ней плохо говорил, критиковал внешность, из-за чего у нее появились комплексы и она довела себя до анорексии. Теперь Ланской рассказал, что  тогда подвергся сильной критике. 

«Настолько это изменило в какой-то момент мою жизнь. Ладно бы только меня, вся моя семья была в это вовлечена, включая детей, бабушек, маму... Все очень масштабно», – отметил он. 

Музыкант отметил, что его стали приплетать ко всем новостям и винить его в случившемся. Дмитрий уверен, что во всем виноват телеведущий Андрей Малахов, которые обсуждал эту тему в студии своей передачи. 

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«Он создал эту историю с обвинениями со стороны семьи, придя на следующий день после ее смерти к ее родителям. У меня нет слов для человеческого описания, я понимаю, что деньги не пахнут. Но смерь и горе — тот момент, когда нужно остановиться. Это та черта, которую нельзя переступать», — высказался он в YouTube «ProЖизнь».

Ланской считает, что телеведущий поступил неподобающе. Он пояснил, что трогатью семью во время горя ради рейтингов – неприемлимо. 

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