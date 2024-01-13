Ланской обвинил Малахова в травле после смерти Началовой: «Вся моя семья была в это вовлечена»

Дмитрий Ланской дал интервью впервые за долгое время. Обычно музыкант предпочитает избегать светского общества. На этот раз он вспомнил про свои отношения с Юлией Началовой. Их считали одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Однако их брак продлился только три года.
А в 2019 году певица умерла. После этого в обществе обсуждали слухи, что бывший муж о ней плохо говорил, критиковал внешность, из-за чего у нее появились комплексы и она довела себя до анорексии. Теперь Ланской рассказал, что тогда подвергся сильной критике.
«Настолько это изменило в какой-то момент мою жизнь. Ладно бы только меня, вся моя семья была в это вовлечена, включая детей, бабушек, маму... Все очень масштабно», – отметил он.
Музыкант отметил, что его стали приплетать ко всем новостям и винить его в случившемся. Дмитрий уверен, что во всем виноват телеведущий Андрей Малахов, которые обсуждал эту тему в студии своей передачи.
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«Он создал эту историю с обвинениями со стороны семьи, придя на следующий день после ее смерти к ее родителям. У меня нет слов для человеческого описания, я понимаю, что деньги не пахнут. Но смерь и горе — тот момент, когда нужно остановиться. Это та черта, которую нельзя переступать», — высказался он в YouTube «ProЖизнь».
Ланской считает, что телеведущий поступил неподобающе. Он пояснил, что трогатью семью во время горя ради рейтингов – неприемлимо.