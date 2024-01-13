Ланской обвинил Малахова в травле после смерти Началовой: «Вся моя семья была в это вовлечена»

Дмитрий Ланской дал интервью впервые за долгое время. Обычно музыкант предпочитает избегать светского общества. На этот раз он вспомнил про свои отношения с Юлией Началовой. Их считали одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Однако их брак продлился только три года.

А в 2019 году певица умерла. После этого в обществе обсуждали слухи, что бывший муж о ней плохо говорил, критиковал внешность, из-за чего у нее появились комплексы и она довела себя до анорексии. Теперь Ланской рассказал, что тогда подвергся сильной критике.