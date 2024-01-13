Актер Милош Бикович отметил рождение первенца: «В Сербии есть традиция — рвать футболку на свежем папе»

Милош Бикович предпочитает не говорить о личной жизни. Но совсем недавно стало известно, что он тайно женился на своей возлюбленной Иваной Малич. Она является юристом из Черногории. 9 января актер выложил рисунок семьи. Он так объявил, что впервые стал отцом.

Это событие звезда фильма «Холоп» отметил в родной стране. Малыш появился на свет в роддоме в Белграде. Там же в Сербии он повеселился, устроив танцы под музыку в ресторане.