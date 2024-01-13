Актер Милош Бикович отметил рождение первенца: «В Сербии есть традиция — рвать футболку на свежем папе»

Милош Бикович предпочитает не говорить о личной жизни. Но совсем недавно стало известно, что он тайно женился на своей возлюбленной Иваной Малич. Она является юристом из Черногории. 9 января актер выложил рисунок семьи. Он так объявил, что впервые стал отцом.
Это событие звезда фильма «Холоп» отметил в родной стране. Малыш появился на свет в роддоме в Белграде. Там же в Сербии он повеселился, устроив танцы под музыку в ресторане.
«В Сербии есть традиция - рвать футболку на «свежем» папе. И никто так не зажигает как Цыгане! Мои Братья, они сказали что у меня «цыганская душа», и я это воспринимаю как большой комплимент. Мои друзья, мои любимые, те кто рядом и в радости, и в горе, спасибо вам за все! День рождения еще не начался, а свой главный подарок я уже получил», – написал Милош.
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Он действительно остался в разорванной футболке на празднике. Более того, его усадил друг к себе на плечи. Актер позволил себе забыть про все дела и оторваться. Отметим, что у Биковича есть еще несколько поводов для радости. Фильм «Холоп-2» собрал более 1 миллиарда рублей. Также актер получил билет в Голливуд. Он снимается в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос».