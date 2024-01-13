Певица Полина Гагарина призналась, что очень вспыльчивая: «Многих раздражаю»

Полина Гагарина ответила на вопросы поклонников. Фото: Global Look Press

Полина Гагарина отметила, что прекрасно понимает, как на самом деле к ней относятся многие люди.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» Полина Гагаринаредкое дает интервью. Она лишь иногда появляется на светских мероприятиях, фестивалях и премиях. 

Но на этот раз певица решила ответить на вопросы своих подписчиков. Она рассказала, какие качества ей свойственны. Артистка напомнила, что по знаку зодиака является Овном.

«Я очень вспыльчивая, это происходит в секунду. Но хуже, когда я молчу», — сказала Полина. 

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Она также не стала скрывать, что понимает, как на самом деле к ней относятся люди. Певица видит, что ей не только пишут комплименты, но и часто кртикуют. Особенно часто артистке достается за ее худобу. Но артистка и сама шутит на эту тему. Ее саму устраивает стройность.

«Я далеко не всем нравлюсь, многих я раздражаю», — поделилась звезда.

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