Певец Корнелюк признался, что не рвется на «Песню года»: «Просто не играю в эти игры»

Недавно состоялась «Песня года». Многих артистов вырезали из эфира. Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Анна Asti после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой столкнулись с пробемами. Им объявили бойкот на телевидении.
Это также произошло с Александром Реввой из-за его неоднозначной позиции. Убрали выступление Леры Кудрявцевой из эфира «Песни года» из-за высказываний в соцсетях. Многие заметили, что уже 20 лет не выступает на знаменитой сцене Игорь Корнелюк. Он объяснил, что сам принял такое решение.
«Я не участвую во всей этой истории: просто не играю в эти игры. Мне перестало это быть интересно. Я не рвусь туда и никаких заявок не подаю», – пояснил артист.
Также Корнелюк рассказал, что свел к минимому общение с Игорем Крутым. Он подчеркнул, что не затаил никакую обиду. Певец признался, что у него появились другие приоритеты в жизни. Также он не стал утаивать, что не проявляет инициативы для продолжения дружбы.
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«Сейчас мне больше интересно писать музыку к кино к спектаклям», – отметил он, пишет «МК».