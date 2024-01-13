Певец Корнелюк признался, что не рвется на «Песню года»: «Просто не играю в эти игры»

Недавно состоялась «Песня года». Многих артистов вырезали из эфира. Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Анна Asti после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой столкнулись с пробемами. Им объявили бойкот на телевидении.

Это также произошло с Александром Реввой из-за его неоднозначной позиции. Убрали выступление Леры Кудрявцевой из эфира «Песни года» из-за высказываний в соцсетях. Многие заметили, что уже 20 лет не выступает на знаменитой сцене Игорь Корнелюк. Он объяснил, что сам принял такое решение.