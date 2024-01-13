Дочь продюсера Иосифа Пригожина сделала операцию с переносом пупка за один миллион рублей

Дочка Иосифа Пригожина Даная полтора года назад подарила ему внука. Она рассказывала о родах и беременности в соцсетях. Примечательно, что после рождения ребенка ей удалось похудеть на 30 килограммов. Но наследница продюсера не довольна тем, как выглядит.
На днях она рассказала, что решилась на пластическую операцию. После кесарева сечения ей захотелось улучшить область живота и висящей кожи. 26-летняя мама сделала липосакцию, убрав жир с талии и бедер. По ее словам, операция стоила миллион рублей.
«Чувствую себя просто замечательно. Хочется отметить, что процесс выздоровления идет гораздо быстрее, чем я ожидала. Благодаря моему талантливому пластическому хирургу, я уже на пути к полному восстановлению», – поделилась Даная.
«Мне сделали комплексную операцию: абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза и липосакцией живота и боков», – пояснила она, пишет «СтарХит».
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По словам дочки Пригожина, она уже видит результат, который ее радует. Однако полное восстановление может занять до шести месяцев. А пока она замечает отеки, но они ее не пугают. Напомним, что ранее наследница продюсера сообщила, что стала работать водителем такси.