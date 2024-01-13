Дочь продюсера Иосифа Пригожина сделала операцию с переносом пупка за один миллион рублей

Дочка Иосифа Пригожина Даная полтора года назад подарила ему внука. Она рассказывала о родах и беременности в соцсетях. Примечательно, что после рождения ребенка ей удалось похудеть на 30 килограммов. Но наследница продюсера не довольна тем, как выглядит.

На днях она рассказала, что решилась на пластическую операцию. После кесарева сечения ей захотелось улучшить область живота и висящей кожи. 26-летняя мама сделала липосакцию, убрав жир с талии и бедер. По ее словам, операция стоила миллион рублей.